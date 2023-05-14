Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisi kahvehanede öldürdü

Kahvede oyun oynarken husumetli silahla öldürdü

İzmir'de köy kahvehanesinde oyun oynayan Gökhan Tutar, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı

Giriş: 14.05.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlisi kahvehanede öldürdü
İHA

İzmir'de kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Tutar (45) yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, dün Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'nde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Tutar (45), S.S. ve diğer arkadaşları ile birlikte kahvehanede oyun oynarken husumetlisi A.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kahvehanede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Gökhan Tutar'ın hayatını kaybettiğini, S.S.'nin ise ağır yaralandığını belirledi.

G&ouml;khan Tutar
Gökhan Tutar

S.S., ambulansla kaldırıldığı Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Üç çocuk babası Tutar'ın cansız bedeni ise, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili görgü tanıkları ve köy sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, kaçan şüpheli A.S.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.