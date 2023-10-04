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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisi bıçakla öldürdü

        Sokaktaki tartışmada husumetlisi bıçakla öldürdü

        Karaman'da, aralarında husumet bulunan 2 kişinin sokaktaki tartışması cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bıçaklanan Talih Aksoy, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:35
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        Husumetlisi bıçakla öldürdü
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        Karaman'ın Ahiosman Mahallesi 31. Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Talih Aksoy (43) ile O.S. (42) arasında tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksoy göğsünden bıçaklandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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