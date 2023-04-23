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Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 23.04.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlilerin kavgasında cinayet
İHA

Kütahya'daki silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet olan F.M., S.K., E.D., B.E., N.K. M.B.K., M.Y. ile A.Ü., B.T., ve M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ç., M.B.K., B.T., M.T. ve Ali Ü. silahla yaralandı.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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