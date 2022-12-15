Husumetlilerin karşılaşmasında cinayet

Gaziantep'te, silahla vurulan Muharrem Alıcı (22), hastanede yaşamını yitirdi.

Muharrem Alıcı, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde arasında husumet bulunan bir grupla karşılaştı. Yaşanan tartışmada gruptakilerden biri silahla Alıcı'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Alıcı'yı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Alıcı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

*Fotoğraf: DHA