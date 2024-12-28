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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetliler arasında tekme tokat kavga | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta husumetlilerin sokak artasında tekme tokat kavgası kamerada

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişi, iddiaya göre sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:22
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        Husumetliler arasında tekme tokat kavga
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta karşılaşan husumetlilerin kavgası kameraya yansıdı.

        Olay, geçen günlerde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kişi, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı.

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        Tarafların tekme tokat kavgası, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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        Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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