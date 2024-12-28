Husumetliler arasında tekme tokat kavga

Esenyurt'ta husumetlilerin sokak artasında tekme tokat kavgası kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişi, iddiaya göre sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
Giriş: 28.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:22
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta karşılaşan husumetlilerin kavgası kameraya yansıdı.
Olay, geçen günlerde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kişi, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı..png
Tarafların tekme tokat kavgası, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu..png
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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