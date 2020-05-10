Husumetli olduğu kişiyi darp eden 8 kişi yakalandı - ELAZIĞ

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında husumet olan bir kişiyi zorla bindirdikleri minibüste beyzbol sopası ile darp ettikten sonra kıyafetlerini çıkarıp, çıplak görüntülerini cep telefonuyla çekip ardından sosyal medyada paylaşıp tehdit eden 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Haklarında"Nitelikli yağma, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlali ve kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 8 kişi adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.