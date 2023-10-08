Edirne'de husumetli kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Edirne'de iki kardeşin, aralarında husumet bulunan baba ile oğlu arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle vurulan baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.B. ve kardeşi E.B. ile T.P. ve babası A.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B., tüfekle T.P. ve A.P.'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P., hastanede yaşamını yitirdi. Ameliyata alındığı öğrenilen A.P.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Olayın şüphelileri E.B. ve O.B., Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.