Bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Ferdi Bayraktar (24), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir D. (26) tarafından göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Ferdi Bayraktar, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis, bıçaklı saldırgan Kadir D. ile şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.