Kayseri'de husumetli oldukları belirtilen iki bacağın konuşması kanlı bitti.

Kayseri'de İsmail A. (46), husumetli olduğu bacanağı Hasan Ü.'yü (41) çıkan tartışmada tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı. Olay, merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, husumetli olan Hasan Ü. ile bacanağı İsmail A. konuşmak için bir restoranda bir araya geldi. Ancak burada ikili arasında tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki tabancayı çekip, Hasan Ü.'ye 7 el ateş etti. Hasan Ü. kanlar içinde yere yığılırken, lokanta işletmecisi olan İsmail A. ise otomobiline binip kaçtı. Hasan Ü., çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Ü.'nün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, İsmail Aras'ı yakalamak için çalışma başlattı.