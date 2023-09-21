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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü! - Gündem haberleri

        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!

        İstanbul Sultangazi'de, sokakta sohbet eden bir gruba, daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup araçla gelerek ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda 16 yaşındaki Fırat Kanat hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 08:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:04
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        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
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        İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta sohbet eden bir gruba daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup otomobil içerisinden defalarca ateş etti.

        ATEŞ AÇIP OTOMOBİLLE KAÇTILAR

        DHA'da yer alan habere göre şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

        16 YAŞINDA FIRAT CAN VERDİ

        Ağır yaralanan 16 yaşındaki Fırat Kanat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        "BİR ANDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ"

        Mahalle sakinlerinden Rukiye Şahin, "Balkona çıkmıştım parka bakıyordum. Bir anda silah sesleri yükseldi. Hemen eğilip içeriye kaçtım. Yaralılar burada yatıyordu. Polisler gelip inceleme yaptılar. Çok korktum" dedi.

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        #istanbul
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