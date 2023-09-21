REKLAM advertisement1

İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta sohbet eden bir gruba daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup otomobil içerisinden defalarca ateş etti.

ATEŞ AÇIP OTOMOBİLLE KAÇTILAR DHA'da yer alan habere göre şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

16 YAŞINDA FIRAT CAN VERDİ Ağır yaralanan 16 yaşındaki Fırat Kanat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİR ANDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ" Mahalle sakinlerinden Rukiye Şahin, "Balkona çıkmıştım parka bakıyordum. Bir anda silah sesleri yükseldi. Hemen eğilip içeriye kaçtım. Yaralılar burada yatıyordu. Polisler gelip inceleme yaptılar. Çok korktum" dedi.