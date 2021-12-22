Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Husumet cinayetle bitti

Husumet kanlı bitti: Başından vuruldu

Ankara'da, aralarında husumet olan iki kişinin tartışması kanlı bitti. Başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Sincan ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen olayın görüntüsü ortaya çıktı

22.12.2021 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
Husumet cinayetle bitti
Husumet cinayetle bitti
0:00 / 0:00
AA

Ankara'da, başından silahla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Geçen cuma günü meydana gelen olayda, gece saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'taki bir iş yerinde başından vurularak yaralanan Saim Ayhan (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan'ı vurduğu belirtilen G.Ö.'yü yakaladı. G.Ö., polise verdiği ifadesinde, Ayhan ile aralarında husumet olduğunu, Ayhan'ın 5-6 ay önce kendisini kesici aletle yaraladığını, son günlerde de kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia etti.

Olay günü de alkollü olduğunu anlatan G.Ö., Saim Ayhan'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini söyledi. Şüpheli G.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ebru Gündeş'in adı tarihe geçti
Ebru Gündeş'in adı tarihe geçti
Şaşkına çeviren anlar... 'Diz çöktüğü anda...'
Şaşkına çeviren anlar... 'Diz çöktüğü anda...'
Polisin intiharına sebep olmuştu... Flaş karar
Polisin intiharına sebep olmuştu... Flaş karar
İlk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı saniyeler içinde küle döndü
İlk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı saniyeler içinde küle döndü
Altun'dan
Altun'dan "Az zamanda çok iş" paylaşımı
Sarıyer’de kar yağışı
Sarıyer’de kar yağışı
Eskişehir'de kayıp çiftçi ölü bulundu
Eskişehir'de kayıp çiftçi ölü bulundu
Esenyurt'ta çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı
Esenyurt'ta çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.