"TARIMDA KALKINMA, ÖNÜMÜZÜ AÇAR"

Tarımın bilinçli yapılması gerektiğini belirten Şenlendirici, şöyle devam etti:

İlkokulda öğrendiğim ilk şeylerden biri Türkiye'nin geçim kaynaklarıydı. Öğretmen sorduğunda, 'Tarım ve hayvancılık' diye yanıt verirdim. Bu işin bilinçli yapılması lazım. Bir müzisyen nota bilmezse, bir yere kadar üretir.

Tarımda da bu böyle. Eğer bilinçli tarım yapılırsa, kooperatifleşmeyle ve devletimizin desteğiyle bu iş yapılırsa ve tarımda kalkınma sağlanırsa önümüz açıktır.