Husilerden Yemen adalarına saldırı konusunda BAE-Eritre iş birliğine kınama

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Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberine göre, sözde hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalık el-Aceri, "Eritre'nin Yemen'in egemenliğine yönelik saldırısını kınıyoruz. Büyük Haniş Adası'na girmek için yapılan devamlı saldırılar BAE'nin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Eritre güçlerinin mayıs ayı sonunda büyük Haniş Adası'nda konuşlandığını ve Yemenli balıkçıların 8 teknesine el koyduğunu belirten Aceri, söz konusu güçlerin geçen yıl da Kızıldeniz sahilindeki El-Meha ilçesi ve diğer bölgelere girerek Yemenli balıkçıların toplam 53 teknesine el koyduğunu kaydetti.

Eritre yönetiminden Husilerin suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Eritre sahil güvenlik güçlerinin, Kızıldeniz sahilindeki El-Huha ve El-Meha ilçelerinin 18 mil açıklarına kadar girerek, burada avlanan Yemenli 4 balıkçıyı "kaçırdığını" ifade etmişti.

Yemen ordusu, 4 Haziran'da Eritre sahil güvenlik güçlerinden 8 askeri Kızıldeniz'de Yemen kara sularına girdikleri sırada esir aldığını açıklamıştı.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen’e ait olduğuna karar vermişti.