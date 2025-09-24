Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerden İsrail'e saldırı: 4 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Husilerden İsrail'e saldırı: 20 kişi yaralandı

        Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in Eylat şehrine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husilerden İsrail'e saldırı: 20 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu yaralananların sayısı 2'si ağır 20 kişiye yükseldi.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA'nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu yaralanan sayısının arttığı bildirildi.

        Yemen'den atılan İHA nedeniyle 2’si ağır olmak üzere 1'i orta derecede ve 17'si hafif toplamda 20 kişinin vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığı aktarıldı.

        Yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA’yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

        Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

        Yemen'deki Husilerin İsrail’e fırlattığı bir İHA 7 Eylül’de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Habertürk Anasayfa