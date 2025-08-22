Habertürk
        Haberler Dünya Husilerden İsrail'e füze saldırısı | Dış Haberler

        Husilerden İsrail'e füze saldırısı

        Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı hava sahası kapatıldı. Füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada vurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.08.2025 - 21:39 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:36
        Husilerden İsrail'e füze saldırısı
        Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı hava sahası kapatıldı.

        Füze saldırısı sonrası, İsrail'de siren sesleri duyuldu. Ateşlenen füzenin havada vurulduğu ve füzenin parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirildi.

        Husilerin İsrail'e saldırıları zaman zaman yoğunlaşarak devam ediyor.

        Geçtiğimiz aylarda İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havaalanı'na ve sahil şehri Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlemişti.

        ABD de Husilere yönelik yaklaşık 1.5 ay saldırılar düzenlemiş; ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin gemilere saldırmayacağını ifade ederek, saldırıların durdurulması talimatı vermişti.

        Husiler, İsrail ile bağlantısı bulunan gemilere Aden Körfezi civarında saldırılar düzenlemişti.

        HUSİLERDEN AÇIKLAMA

        Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla birer saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.

        Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti.

        Seri, saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığına işaret etti.

        Ayrıca iki insansız hava aracının İsrail'de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ifade eden Seri, "işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu" söyledi.

        Sözcü Seri, 3 ayrı hedefin de başarıyla vurulduğunu dile getirdi.

        Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze'deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını belirterek, "Düşmanların gözleri rahat uyumasın" dedi.

