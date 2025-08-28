Habertürk
        Haberler Dünya Husilerden İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Husilerden İsrail açıklaması

        Husiler, İsrail saldırısında önde gelen liderlerinin hedef alındığı iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 20:07 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:56
        Husilerden İsrail açıklaması
        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda Husilerin önde gelen liderlerinin hedef alındığı yönündeki haberi yalanladı.

        Husilere bağlı Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasreddin Amir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Sana'daki saldırıda Husi liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbir gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        Amir, yapılan şeyin, "sivil hedeflerin ve Gazze'ye destek veren tutumlarından dolayı Yemen halkının tamamının hedef alınması" olduğunu dile getirdi.

        Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Amir, "Siyonistlerin yeni saldırı dalgası, tıpkı öncekiler ve Yemen operasyonları gibi bir başarısızlıktır. Yemen'in Gazze'ye ve direnişe verdiği destek, saldırılar durdurulup Gazze'ye yönelik abluka kaldırılıncaya kadar durmayacaktır." ifadesini kullandı.

        İSRAİL SALDIRISI

        İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

        Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

        AA muhabiri, İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

        İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip etti.

        Yemen'deki İran destekli Husileri pek çok defa uyardıklarını ileri süren Katz, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir." tehdidinde bulundu.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun Sana'ya düzenlediği saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerinin hedeflendiğini" aktardı.

        İsrail ordu radyosu da Sana'ya hava saldırılarının Husilerin üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin toplantı yapacağı yönündeki istihbarat sonrası gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Ordu radyosu, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin toplantı sırasında hedef alındığını, söz konusu toplantıya Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin ise katılmadığını öne sürdü.

        Yemen'deki saldırıya ilişkin henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi ise paylaşılmadı.

        
