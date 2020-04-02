Husiler, Yemen hükumetinden ateşkes için getirilen şartlardan vazgeçilmesini istiyor

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Husilerin Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meşru hükumet ile Arap koalisyonun ateşkes için getirdiği "Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı'nda alınan kararlar ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararı"nın uygulanması şartından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.
Husi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık BM'nin yaptığı ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermelerinin, başlangıçtan beri karşı çıkılan şeyleri kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirtti. Husi, bunun ablukanın kırılması ve ABD-İngiliz-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve müttefiklerinin saldırılarının durması öncesinde kazanç elde etme çabası anlamına gelmediğini de ifade etti.
Meşru hükumet ve Arap koalisyonunun arasının bulunmasına ilişkin yeni bir teklifte bulunan Husi, "Gelin ülkemize saldıran devletler olarak sizinle aramızda Arap dörtlüsü, İslam dörtlüsü, Asya dörtlüsü ve BM olmak üzere bir tahkim heyeti oluşturalım. Bu devletlerin Cezayir, Tunus, Mısır, Irak, Pakistan, Malezya, Endonezya, Sierra Leone, Rusya, Çin, Kore ve Japonya olması önerisinde bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yemen hükumeti, Husilerle varılacak herhangi bir siyasi çözümün, BMGK'nın 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi ve Ulusal Diyalog Konferansı'nda ortaya konulan politik çerçeveyi temel alması konusunda ısrarcı davranıyor.
BMGK'nın 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda alınan 2216 sayılı karar, Yemen'e silah ambargosu uygulanmasını öngörüyor.
Ulusal Diyalog Konferansı'nda da meşru hükumetin Aden'e dönmesi, tüm askeri oluşumların Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması ve kuzey ile güney arasında eşitliği öngören kararlar alınmıştı.
Yemen Anayasası hükmündeki 2011 yılındaki Körfez Girişimi ise Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıncaya kadar ülkenin meşru lideri olduğunu öngörüyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükumeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!