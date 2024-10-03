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        Haberler Dünya Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefe "başarıyla" saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        Husiler: Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da hayati bir hedefe "başarıyla" saldırı düzenlendi

        Husiler, Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:57
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        Husiler'den Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'ya saldırı
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        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıkladı.

        Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı video kaydında, insansız hava araçlarıyla (İHA) Yafa kentinde "hayati bir hedefin" vurulduğunu kaydetti.

        Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.

        İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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