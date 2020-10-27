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HaberlerDünya

Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı vurduklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir kez daha hedef aldıklarını açıkladı.

27.10.2020 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı vurduklarını duyurdu
AA

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na sabah saatlerinde Kasıf-2 tipi İHA ile düzenlenen saldırıda önemli bir hedefin vurulduğunu belirtti.

Seri, saldırılar ve abluka sürdükçe bu tür saldırıların devam edeceğini aktardı.

Husilerin sözcüsü, dün yaptığı açıklamada da Abha Havalimanı'na iki ayrı saldırıda önemli askeri hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.

Husiler, böylece son 24 saatte Abha Havalimanı'nı üçüncü kez hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husilere karşı Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, 24 Ekim Cumartesi gününden bu yana Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan 6 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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