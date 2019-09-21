21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yermen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıkladı.
Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, başkent Sana'yı ele geçirmelerinin 5. yıl dönümü dolayısıyla El- yemen televizyonunda bir konuşma yaptı.
Meşat, televizyon konuşmasında, "Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduğumuzu ilan ediyoruz ve (Suudi Arabistan'dan da) aynı karşılığın verilmesini bekliyoruz." dedi.
Riyad'a yapılan saldırıları durdurma girişimlerine suudi Arabistan'ın olumlu yanıt vermemesi durumunda kendilerinin saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade eden Meşat, savaşın devam etmesinin hiç bir kimseye çıkar sağlamayacağını ve istenmeyen tehlikeli gelişmelere neden olabileceğini söyledi.
Savaşın devam etmesinden en çok kendileri değil koalisyon güçlerinin zarar göreceğini savunan Meşat, koalisyon güçlerine Sana Havalimanı'na yönelik yasağı kaldırması ve Kızıldeniz'e giden gemileri durdurmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu
Meşat, Yemen hükümetinden ve tüm taraflardan kapsamlı ulusal uzlaşıyı sağlayacak gerçek ve ciddi müzakereler başlatmasını talep etti.
Kendilerinin Stockholm Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerinin yüzde 90'ını yerine getirdiklerini savunan Meşat, meşru hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.
STOCKHOLM ANLAŞMASI
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.
Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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