Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler Kızıldeniz'de ABD'nin 2 savaş gemisini hedef aldı

        Husiler Kızıldeniz'de ABD'nin 2 savaş gemisini hedef aldı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 01:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler Kızıldeniz'de ABD'nin 2 savaş gemisini hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyere saldırı düzenlediklerini belirtti.

        AA'nın haberine göre; Seri, ABD gemilerine yönelik saldırıların İHA ve füzelerle gerçekleştiğini aktardı. Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #YEMEN
        #ABD
        #Husiler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Habertürk Anasayfa