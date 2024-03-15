Husiler: Kasım 2023'ten bu yana 73 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık

Husiler: Kasım 2023'ten bu yana 73 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini hedef aldık

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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, liderlik ettiği gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ona karşılık tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi lider, "Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla operasyonlarımızın başladığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde (İsrail, Amerikan ve İngiliz bağlantılı) 73 gemi ve mavnayı hedef aldık." dedi.

Kendilerinin kayıplarına ilişkin ise Husi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yaptıkları operasyonlarda Husilerden 34 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığı söyledi.