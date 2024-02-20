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        Haberler Dünya Husiler, İsrail’in Eilat kentinde 'hassas' bölgeleri ve bir gemiyi hedef aldığını duyurdu

        Husiler, İsrail’in Eilat kentinde 'hassas' bölgeleri ve bir gemiyi hedef aldığını duyurdu

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde hassas bölgeler ile Aden Körfezi'nde de bir İsrail gemisini hedef aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 23:03 Güncelleme: 20.02.2024 - 23:03
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        Husiler'den İsrail'e füze saldırısı
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, “Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) kentinde düşman İsrail’in hassas bölgelerine karşı bir dizi insansız hava aracıyla operasyon düzenledi.” dedi.

        Seri, aynı şekilde, “Yemen Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi’nde İsrail’e ait MSC SILVER adlı gemiyi uygun deniz füzeleriyle hedef aldı.” ifadelerini kullandı.

        Husilerin Kızıldeniz ve Umman denizinde ABD’ye ait savaş gemilerine de insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğine dikkati çeken Seri, söz konusu operasyonların Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere’nin Yemen’e düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini vurguladı.

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        Bu saldırıların Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

        AB, dün Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için "Aspides" isimli askeri misyonun başlatıldığını açıklamıştı.

        Misyonun seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını belirten AB, "Aspides" misyonunun, yalnızca savunma amaçlı olacağını kaydetmişti.

        AB'ye göre misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

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        #Husiler
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