        Haberler Dünya Husiler İsrail'i hedef aldı | Dış Haberler

        Husiler İsrail'i hedef aldı

        Husiler, İsrail'deki 4 noktayı insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 00:17 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:17
        Husiler İsrail'i hedef aldı
        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) ile 4 saldırı düzenlediklerini duyurdu

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 6 İHA ile İsrail'de 4 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

        Seri, güneydeki Birüssebi (Berşeva), Necef ve Eliat ile kuzeydeki Hayfa şehirlerinde "kritik hedefleri" vurduklarını savundu.

        Seri, bu saldırıları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

