Husiler: İsrail, BAE kanalıyla Yemen'de kendisine ayak basacak yer arıyor

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, Husilere ait el-Mesira Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "İsrail, stratejik konumundan ötürü Yemen'i bir tehdit olarak görüyor ve BAE kanalıyla kendisine burada ayak basacak bir yer bulmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.
Şami, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani arasındaki görüşme ve BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) açıklamalarının, İsrail ile irtibat kurulduğunu gösterdiğini dile getirdi.
Enformasyon Bakanı, Yemen halkının, İsrail'le ve ülke topraklarına ve halkının onuruna halel getirmeyi isteyen her düşmanla mücadeleye hazır olduğunu kaydetti.
GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin kendi devletlerini kurabilmeleri için İsrail ile ilişki kanallarını açmakta bir beis görmediklerini" belirtmişti.
Berik, söz konusu açıklamayı, "İsrail El-Yevm" isimli gazetede, "Yemen'in güneyinde İsrail'in gizli dostlarından (GGK)" bahseden bir makalenin yayımlanmasının ardından yapmıştı.
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da 16 Haziran'da Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği on-line konferansta, İsrail ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söylemişti.
ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat 2019'da, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferansta, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Netanyahu arasında yakınlaşma olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!