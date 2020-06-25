Husiler Beyda ilinde stratejik bir noktayı ele geçirdi

AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Beyda ilindeki Kaniye bölgesini hükümet güçleri ve kabile mensuplarıyla girdikleri çatışmanın ardından aldı.

Husilerin söz konusu saldırıyı Marib iline doğru yeni bir cephe açmak amacıyla düzenlediği belirtiliyor.

Beyda'daki aşiret liderlerinden olan milletvekili Yasir el-Avadi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Beyda'ya bağlı Radman'daki 35 muhalifin evini basarak yağmaladığını belirtti.

- Hudeyde'de 8 milis öldürüldü

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı Amalika (Devler) Tugayının basın ofisinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Tuheyta ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunan Husiler ile asker arasında çatışma çıktığı ve 8 milisin öldürüldüğü bildirildi.

Söz konusu iki olayla ilgili Yemen hükümeti ya da Husilerden açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, pazar günü yaptığı açıklamada, Yemen'de devam eden çatışmalara dikkati çekerek, taraflara şiddeti ve savaşı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.