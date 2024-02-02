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        Haberler Dünya Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hacce kentini vurduğunu duyurdu

        Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hacce kentini vurduğunu duyurdu

        Yemen'deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:21 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:21
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        Husiler: ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
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        Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenledi.

        Savaş uçaklarının daha sonra aynı bölgeye 3 saldırı daha düzenlediği aktarılan haberde, böylece düzenlenen saldırı sayısının 7’ye çıktığı kaydedildi.

        Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin vurulması dikkati çekti.

        ABD ile İngiltere’den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz.” demişti.

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        #Husiler
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