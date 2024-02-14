Husiler: 7 Ekim’den bu yana 34 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini vurduk

Husiler: 7 Ekim’den bu yana 34 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini vurduk

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Husilere bağlı uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Yemen Hükümeti Sözcüsü Dayfullah eş-Şami, düzenlediği basın toplantısında, Kızıldeniz’de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şami, “Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), 7 Ekim’den bu yana 14’ü Amerikan, 3’ü İngiliz, 17’si de İsrail’e ait olmak üzere 34 gemiye operasyon düzenledi.” dedi.

Askeri operasyonların Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde sadece ABD, İsrail ve İngiltere gemilerini hedef aldığına dikkati çeken Şami, “Kızıldeniz'i askerileştiren ABD ve İngiltere’dir. Bununla, İsrail seyrüseferini korumak için uluslararası seyrüseferi tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Şami, “Yemen Deniz Kuvvetlerinin” Kızıldeniz'deki operasyonlarından sonra İsrail gemilerinin sayısının sıfıra düştüğünü vurguladı.