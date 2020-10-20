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Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı

Yemen'deki Husiler, 133 gündür Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından tarafından alıkonulan ve doğal gaz taşıyan tankerin Hudeyde limanına ulaştığını duyurdu.

20.10.2020 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı
AA

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki Yemen Gaz Şirketi'nin Müdür Yardımcısı Muhammed el-Kadimi, "Koalisyon güçleri tarafından uzun bir süre alıkonulan Claudia isimli tanker, Hudeyde limanına ulaştı." dedi.

Limana ulaşan tankerde 7 bin 865 ton doğal gaz bulunduğu ifade ediliyor.

Husiler 19 Ekim'de de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 86 gün önce alıkonulan ve 27 bin 487 ton dizel yakıt taşıyan "Sea Heart" isimli petrol tankerinin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

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