Hüseyin Yücel: "Sabah farklı, akşam farklı değiliz"

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En kısa zamanda değişim olması gerektiğini söyleyen Onur Göçmez, "Burada güzel bir şey var. Değerli başkanlarımız Türk futbolu için burada. Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için burada. Bunu, bu şekilde görmeliyiz. Türk futbolunda bir sene daha kaybetmek söz konusu değildir. Hızlı bir değişime girmesi gerekiyor Türk futbolunun. En kısa zamanda, belli bir tüzük var, en kısa zamanda Türk futbolunun değişime ihtiyacı var. Değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin hiç değişmediğini söyleyen Hüseyin Yücel ise şu sözleri sarf etti: "Benim ekleyeceğim şu, biz Beşiktaş olarak ilk gün hangi noktadaysak, bugün de aynı noktadayız. Bazı kulüplerimize, çağrım olabilir. Sabah farklı söylemlerde bulunup, akşam farklı söylemlerde bulunan kulüpleri tutarlı olmaya davet ediyoruz. Biz aynı noktadayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar."