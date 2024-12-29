Hüseyin Yücel: Güzel günler yarın kadar yakın!

Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiaya seçim öncesi son kez seslendi.

İşte Yücel'in kurulda yaptığı konuşma:

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Bugün buradaki herkes, ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek.

🎙️Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel: Beşiktaş'ımızın geleceği hepimizin omuzlarında. Gözlerinize bakarak kendime şu soruyu soruyorum: Ben ne yaptım? Ben de orada değil miydim?" pic.twitter.com/hciGXmYHu7 — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

"BU SÖZLERİ HAK ETTİM Mİ?"

Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bugün burada bu konuşmayı yapmak, benim için her şeyin üstündedir. Benim için hain, darbeci dediler! Çok üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce sayın Adalı, "Kalkışma" sözünü kullandı! Herhalde en demokratik darbeci ben oluyorum, göreve gelir gelmez seçim kararı alıyorum! Onlara soruyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım.

🎙️Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel: Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en demokratik darbeci ben oluyorum; seçime gelir gelmez olağanüstü seçim kararı alıyorum! pic.twitter.com/qvSXqeZJiG — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

"ARTIK YETER!"

Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım. Artık yeter diyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi?

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİL, BEŞİKTAŞ SEVDALISIYIM"

Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım. Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım. Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım. Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim. Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok. Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum.

"GELİR EKOSİSTEMİ OLUŞTURDUM" Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur. Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ama benim için gerçek. Bu gerçek Beşiktaş için çok önemli. Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek projeyi engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, güzel ağabeyim, eğri oturalım doğru konuşalım, sen neden karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap biz de alkışlayalım. "BANKALAR BİRLİĞİ PLANIMIZ BELLİ" Bankalar Birliği gibi bir derdimiz var. Bunun için planımız belli. 15 günlük sürede, biri de eski başkan olmak üzere, 6 isimle konuştuk. 12 milyon euro'nun sözünü aldık. 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağımıza inanıyorum. "EKSİKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ" Göreve gelir gelmez futbol takımı için kolları sıvayacağız. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüme kavuşturacağız. Gidecek oyuncular için planlarımız belli. Futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi anlattım. Ümraniye'nin havası tamamen değişecek. Bu sadece parayla olacak bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Bütün branşlarda armamızı zirveye taşımak için çalışacağız. Beşiktaş'ta seçim heyecanı! Haberi Görüntüle