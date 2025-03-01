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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro'yu bağışlayacağım! - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro'yu bağışlayacağım!

        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yücel, "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:56
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        Hüseyin Yücel'den dev bağış!
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        Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

        Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

        "ÇİĞ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

        Hüseyin Yücel: "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır."

        "BAŞKAN DEVAM ETMELİ"

        Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

        "10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLIYORUM"

        Hüseyin Yücel: "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."

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