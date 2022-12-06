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Hüseyin Örs kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Örs sağlık durumu nasıl? Hüseyin Örs hayatı ve siyasi kariyeri

Hüseyin Örs kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Örs sağlık durumu nasıl?

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ikinci gününde milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. AK Partili milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs tartışma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından, Hüseyin Örs'ün sağlık durumu ve hayatı internet kullanıcıları tarafından mercek altına alındı. İşte Hüseyin Örs hayatı ve sağlık durumu...

Giriş: 06.12.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mecliste yaşanan yumruklu kavga sonrasında hastaneye kaldırılan İYİ Partili milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasındaki çıkan tartışma sonrasında fenalaşan Hüseyin Örs hastaneye kaldırılmıştı. Peki, "Hüseyin Örs kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Örs sağlık durumu nasıl?" İşte detaylar...

  • HÜSEYİN ÖRS'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

     

    Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.

     

    Yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs'ün, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

     

  • HÜSEYİN ÖRS KİMDİR? 

    Hüseyin Örs, 1964 yılında Trabzon'da doğmuştur. 1981 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 1998'de KTÜ'de İktisat Doktorasını tamamlamıştır.

    1986'da Giresun'da öğretmen olarak meslek hayatına atılmış, 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başlamış, 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan olmuştur. 1999'da Öğretim Görevlisi olmuştur. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümü'nde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

    2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçilmiştir. Hüseyin Örs, evli ve 1 çocuk babasıdır.

    HÜSEYİN ÖRS SİYASİ KARİYERİ

    Örs, 2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise milletvekili adayı olmuştur. 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

     

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