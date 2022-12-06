HÜSEYİN ÖRS'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.

Yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs'ün, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.