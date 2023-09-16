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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Hüseyin Eroğul: Sabra ihtiyacımız var - Yılport Samsunspor Haberleri

        Hüseyin Eroğul: Sabra ihtiyacımız var

        Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçında savunmadaki hataların mağlubiyeti getirdiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:49
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        "Sabra ihtiyacımız var"
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        Eroğlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Oyun olarak zaman zaman iyi işler yaptıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda dengeli giden bir oyun vardı. Dengeyi bozan sadece bizim girdiğimiz pozisyonlarda golü atamamamız, Galatasaray'ın girdiklerinin gol olmasıydı. Savunmada daha iyi durmamız, hata yapmamamız gerekiyordu." diye konuştu.

        Galatasaray'ın hücum oyuncularının kalitesine vurgu yapan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "İlk yarıda rakibimiz çok fazla pozisyona giremedi ama hepsini attılar. Biraz da futbol şansı vardı. Ceza sahası girişlerimizde Torreira ve Kerem Demirbay'ın kritik müdahalelerine takıldık. Onlar olmasa golle sonuçlandırabilirdik. Pes etmedik. İkinci yarıda oyun anlamında geride kalmadık. Hatta bölüm bölüm daha iyi oynadığımız anlar vardı. Maç 3-0'dan 3-2'ye geldi. Oyun bize dönmek üzereydi ki kalemizde golü gördük. Maçta 3-0 geri düşmemize rağmen takımım zorlu deplasmanda geri adım atmadı, ışık verdi. Kazanmak için oynadığımız bir maçtı. Savunma anlamında hatalardan goller yedik. Hücumda pes etmedik."

        Yeni bir takım olduklarını dile getiren Eroğlu, "Dördüncü haftada 3. deplasmanı oynuyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Bugün güzel bir ışık verdiler. Takım olma, ivmeyi yukarı çekme anlamında her geçen gün ileri gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Taraftarın beklediği galibiyeti henüz alamadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımızın beklentisi galibiyet ama oyun anlamında takımlarından memnun olduklarını düşünüyorum. Artık onları skor olarak da mutlu etmemiz gerekiyor. Eksiklerimizle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir galibiyetle takımımızın çok daha güçlü hale geleceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın beklentisi çok ama sabra ihtiyacımız var. Daha çok çalışacağız. Bir an önce ilk galibiyetimizi almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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