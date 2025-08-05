Hüseyin Efe Özmen'den Avrupa şampiyonluğu
Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, gençlerde altın madalya kazandı.
Giriş: 05.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:00
Milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalyaya ulaştı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hüseyin Efe Özmen, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 8'e yükseldi.
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