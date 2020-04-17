17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs salgını ile ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Süper Lig'in en genç teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, lig her an başlayacakmış gibi takımını fiziksel olarak hazır tutmanın yanında zihinsel ve ruhsal yönden de oyuncularını hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
OYUNCULARI SIKI TAKİP EDİYOR
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası takımına en iyi etkiyi yapan isimler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'in korona virüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 117 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig’de puanını 53’e yükselten Trabzonspor, averajla lider konumda yer alıyor.
Çimşir, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek kararı beklerken, bir taraftan ise takımını belirlenen programlar dahilinde fiziksel anlamda bireysel olarak hazır tutmaya çalışıyor. Erteleme kararı alınmasının ardından oyuncularına evlerinde yapabilecekleri antrenman programları hazırlayan ve gerekli çalışma aletlerini oyuncularına ulaştırarak yakın takip yapan genç teknik adam, fizik kondisyon açısından bireysel çalışmaların yanında oyuncularını bu zorlu süreçte mental olarak da hazır tutmaya çalışıyor.
MENTAL HAZIRLIK
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan genç teknik adam, bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor. Bireysel antrenmanlarla oyuncularını evlerinde hazır tutmaya çalışan Çimşir, hem bu sıkıntılı süreçle baş etme hem de ara verilen liglerin başlamasıyla birlikte yeniden oyuncularını şampiyonluk yarışında gerekli performansları ortaya koyabilmeleri için zihinsel ve ruhsal açıdan da hazırlamaya çaba harcıyor.
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