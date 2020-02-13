Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Çimşir, ilk müsabakada kazandıkları avantajı bu maçta da sürdürdüklerini anlattı.

Erzurumspor karşısında yeni oyuncuların yer aldığını ifade eden Çimşir, "İlk maçın verdiği bir avantaj vardı ve bu maçta daha az süre almış yeni katılmış arkadaşlarımız vardı. Gençleri görmek açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çimşir, galip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Galip gelerek turu atladık ancak Fenerbahçe ile alakalı maç maç gitmek istiyorum. Önümüzde Sivasspor maçı var o dönem geldiği zaman Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşlerimi açıklarım. Sörloth iki maç ceza yedi ama onunla ilgili de çok fazla konuşmak istemiyorum. Tahrikten sonra yapılan hareket, hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir pozisyon. Oyuncularımız hakemin vermediği adaleti kendileri saha içinde sağlamaya çalıştılar ama bu bize bazen pahalıya mal oluyor. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Yeni transferler Messias, Da Costa ve Bilal Başacıkoğlu'nun ilk kez oynadığını, maç eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.