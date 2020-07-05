Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi. Çimşir şunları söyledi:

"Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, sahaya bugün karakter koydular. Geçen hafta Başakşehir karşısında Galatasaray'ın çok iyi oyunu vardı ve biz de buna paralel olarak planlarımızı yaptık. Galatasaraylı oyuncu atıldıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaştı, 2. golü bulduktan sonra da daha sakin, daha akılcı oynamamız gerekiyordu ancak kazandığımız için elbette mutluyuz.

Başakşehir ve biz kaldık gibi görünüyor; kaybedecek bir şey olduğu zaman bunun stresi olabiliyor ve bizim bu stresi yönetebilmemiz gerekiyor. Artık 4 maçımız kaldı ve maç maç gideceğiz, kayıplar olabilir. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz ve camiamızla, şehirimizle bu şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız."