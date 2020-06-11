Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından ne yapacağı merakla beklenen 40 yaşındaki teknik adam Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupasında yoluna devam ederek camianın yüzünü güldürmüştü. Çimşir, tüm dünyada yaşanan pandemi öncesinde bordo-mavili takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adamın bu performansı camiada kendisine karşı olan güveni arttırmıştı. Korona virüs öncesi ortaya koyduğu istikrarı 3 aylık aradan sonra Süper Lig'in başlamasıyla birlikte yeniden göstermek isteyen Çimşir, 9 maçlık yenilmezlik serisini yarın oynanacak olan Göztepe maçında da sürdürerek emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor.
TAKIMINA GÜVENİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 5 Mayıs'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım halinde çalışmalar başlayıncaya kadar oyuncuların moral durumlarının yanı sıra fiziksel durumlarını da yakından takip etti. Yaklaşık 40 gündür takım halinde çalışmalar yapan bordo-mavililerin istek ve arzusu genç teknik adamı umutlandırıyor. Her oyuncusunun formayı kapmak için verdiği mücadeleyi yakından gören Çimşir, zorlu maçlar öncesi takımına duyduğu inancını ve güvenine vurgu yapıyor.
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