22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra Trabzonspor'un takımı emanet ettiği Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon'da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0'la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, yarın kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi bugün özel bir uçak ile saat 14.30'da Denizli'ye hareket ederek maç için burada kampa girecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan´ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir´in Trabzon´da oynanan ilk maçtaki 11´ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir´in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi´yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini´ye görev verebileceği kaydedildi.
PEREİRA `DALYA´ DİYECEK
Trabzonspor´a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100´üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda `dalya´ diyecek.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge, Fıratcan
CEZALI: Yok
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