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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, bordo-mavililerin genç teknik adamı Hüseyin Çimşir, takımın başında ilk Fenerbahçe maçı heyecanını yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere çıktığı resmi maçlarda 3'te 3 yaparak büyük bir moral bulan 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında elde edeceği galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bırakmayı hedefliyor.
ÇİMŞİR'İN DOKUNUŞLARI
Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-0'la geçerken, Süper Lig'de ise Kasımpaşı'yı evinde 6-0 yenerek farklı galibiyete imza attı. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ise deplasmanda Denizlispor'u penaltılarla geçerek adını bir üst tura yazdıran bordo-mavililer, evinde oynadığı son iki maçta kalesini gole kapattı. Kadroda mecburi değişimler dışında değişikliğe gitmeyen ancak savunmada ve orta sahada yaptığı dokunuşlarla dikkat çeken genç teknik adam Fenerbahçe karşısında da bu dokunuşlarına devam edecek.
FENERBAHÇE EZBERLENİYOR
Bordo-mavililerin teknik patronu Hüseyin Çimşir, adeta Fenerbahçe maçıyla yatıp kalkıyor. Süper Lig'in en genç teknik adamı Trabzonspor'u zorlu müsabakaya hazırlarken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kapılarını ise dış dünyaya kapattı. Antrenmanları basına ve taraftara kapatan Hüseyin Çimşir, idmanlar ve oyuncularla yaptığı özel görüşmeler dışında Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor. Ezeli rakibin analizini teknik ekibiyle birlikte yapan Çimşir, teknik ekibe yeni katılan 48 yaşındaki yardımcı antrenör Eddie Newton'dan zorlu maç öncesi yararlanıyor.
BEKLENTİYE KARŞILIK VERMEK İSTİYOR
Camianın desteğini arkasına alan ve oluşan beklentilere karşılık vermek için yoğun bir çalışma sürdüren Çimşir'in, Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı ise merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli takım karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak teknik adamlık kariyerinde önemli bir virajı geride bırakmayı hedefleyen genç teknik adam, zirve yarışında camiasına güven vermek istiyor.
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