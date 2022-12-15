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Haberler İş-Yaşam

Hürriyet, İzmir matbaasını kapatıyor

Hürriyet Gazetecilik, İzmir DPC şubesinin kapatılmasına karar verdiğini açıkladı. Firma daha önce de İstanbul ve Antalya şubelerinin faaliyetine son vermişti

Giriş: 15.12.2022 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
Hürriyet, İzmir matbaasını kapatıyor
Hürriyet, İzmir matbaasını kapatıyor
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HABERTURK.COM

Hürriyet Gazetecilik, İzmir DPC şubesinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yapılan bildirimde söz konusu kararın nedeninin 'diğer basım tesislerinde yeterli kapasite olması ve fason basım imkanlarının da değerlendirileceği hususları göz önüne alındığında, şirketin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması' olduğu ifade edildi.

Açıklamada matbaanın kapatılmasıyla 62 çalışana 10 milyon 175 bin lira kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılacağı belirtildi.

Demirören Holding'in basım şirketi olan DPC’nin ekim başında İstanbul, bu ay başında ise Antalya şubesi kapatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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