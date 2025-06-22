HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

AA'nın paylaştığı bilgilere göre, Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Ortadoğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor. Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik İran'dan henüz bir hamle gelmese de ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırılarının ardından dikkatler Hürmüz Boğazı'na yoğunlaşmıştı.