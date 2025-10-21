Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hürmüz boğazı nerede? Hürmüz boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Hürmüz boğazı nerede? Hürmüz boğazı hangi şehirde, ülkede?

        Küresel ticaretin en stratejik noktalarından biri olarak bilinen Hürmüz Boğazı, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip. Petrol taşımacılığı açısından kritik konumda bulunan boğaz, jeopolitik gelişmelerle birlikte sık sık gündeme geliyor. Özellikle deniz ticareti ve enerji rotalarıyla ilgilenenler için hazırladığımız yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 15:27 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hürmüz boğazı nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

        Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alan ve dünya enerji ticaretinin kalbinde duran son derece stratejik bir geçittir. Yaklaşık 50 kilometre genişliğe sahip olan boğaz, Arap Yarımadası’nın en dar noktasında, İran ile Umman’ın karşılıklı kıyıları arasında uzanır. Coğrafi açıdan bakıldığında, burası Asya’nın batısındaki deniz ulaşım yollarının kavşak noktasıdır. Hürmüz, tarih boyunca hem ticaret hem de jeopolitik güç mücadelesinin simgesi olmuştur. Her gün milyonlarca varil petrol ve doğalgaz tankerlerinin geçtiği bu boğaz, küresel ekonominin nabzını belirler. “Dünyanın enerji kapısı” olarak da bilinen Hürmüz, tarih boyunca denizci ulusların kontrol mücadelesine sahne olmuş, bugün ise hem ekonomik hem de askeri açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak kabul edilmektedir.

        REKLAM

        HÜRMÜZ BOĞAZI HANGİ ŞEHİRDE?

        Hürmüz Boğazı belirli bir şehir sınırında değildir; ancak iki ülkenin kıyı şehirleri boğaza komşudur. İran tarafında Bender Abbas, Umman tarafında ise Musandam Yarımadası üzerindeki Khasab bu bölgenin en önemli yerleşimleridir. Bender Abbas, İran’ın en büyük liman kentlerinden biri olup sanayi ve deniz ticaretinin merkezi konumundadır. Khasab ise boğazın karşı kıyısında, Umman’ın kuzeyinde yer alır ve sakin doğasıyla dikkat çeker.

        Boğazın ortasında yer alan küçük Hürmüz Adası, ismini verdiği bu geçidin tarihsel sembolüdür. Yüzyıllar boyunca deniz ticaretinin ve sömürge imparatorluklarının stratejik kalesi olarak kullanılmıştır. Bugün adada Portekiz döneminden kalma surlar, kırmızı topraklı tepeler ve kıyıdan yükselen renkli kaya oluşumları, bölgenin hem tarihi hem de doğal cazibesini yansıtır.

        REKLAM

        HÜRMÜZ BOĞAZI HANGİ ÜLKEDE?

        Hürmüz Boğazı, iki ülke arasında paylaşılmış bir deniz geçididir: İran ve Umman Sultanlığı. Kuzey kıyıları İran’a, güney kıyıları ise Umman’a aittir. Ancak uluslararası hukukta boğaz, “uluslararası geçiş su yolu” olarak kabul edilir ve deniz trafiği serbesttir. Bu durum, bölgeyi jeopolitik anlamda son derece hassas hale getirir.

        Boğazın kuzeyinde İran’ın Hürmüz Adası, Larak ve Keşm adaları bulunurken; güneyde Umman’ın dağlık Musandam yarımadası uzanır. Bu özel konum, Hürmüz’ü yalnızca bir coğrafi geçit değil, aynı zamanda iki farklı kültürün —Arap ve Fars dünyasının— buluştuğu bir sınır haline getirir. Günümüzde boğaz, deniz taşımacılığı kadar turizm açısından da dikkat çeker; özellikle Umman tarafında yapılan doğa turları bölgenin farklı yüzünü keşfetme imkânı sunar.

        REKLAM

        HÜRMÜZ BOĞAZINA NASIL GİDİLİR?

        Hürmüz Boğazı’na ulaşım, hangi ülke üzerinden gidileceğine göre farklılık gösterir. Turistik açıdan en kolay ve güvenli rota Umman tarafıdır. Türkiye’den Maskat veya Dubai üzerinden kısa bir uçuşla Khasab kentine geçilebilir. Maskat’tan Musandam Yarımadası’na ulaşım yaklaşık 5 saat sürerken, Dubai’den Khasab’a karayoluyla 3 saatte varmak mümkündür. Bu rota, Umman vizeleri açısından da oldukça kolaydır.

        Khasab’tan kalkan geleneksel ahşap tekneler, boğaz boyunca düzenlenen “dhow” turlarının başlangıç noktasıdır. Bu turlar sırasında, denizin ortasında süzülen tankerleri, kıyıdaki kayalık dağları ve zaman zaman suyun üzerinde zıplayan yunusları izlemek mümkündür.

        İran tarafına geçmek isteyen ziyaretçiler için ise en yakın merkez Bender Abbas kentidir. Tahran’dan Bender Abbas’a iç hat uçuşları yapılır, buradan Hürmüz Adası’na feribot seferleriyle geçilebilir. Ancak bu rota turistik olarak daha çok yerel halkın tercih ettiği bir hattır; uluslararası turistler genellikle Umman kıyılarını tercih eder. Boğaz çevresinde sıcaklık yıl boyunca yüksek olduğundan, ziyaret için en uygun dönem Kasım ile Mart ayları arasındaki serin sezondur. Yaz aylarında sıcaklık 45°C’ye kadar çıkar ve hava oldukça nemli olabilir.

        HÜRMÜZ BOĞAZINDA NELER YAPILIR?

        Hürmüz Boğazı, sadece dünya ekonomisinin kilit noktası değil, aynı zamanda nefes kesici bir doğa sahnesidir. Umman tarafında deniz turları, dalış ve şnorkel aktiviteleri en popüler seçeneklerdendir. Musandam Yarımadası’nın kıyı şeridi, dik kayalıklar, mercan resifleri ve el değmemiş koylarla çevrilidir. Khasab limanından hareket eden dhow tekneleriyle yapılan geziler, ziyaretçilere boğazın mavi tonlarını ve deniz yaşamını yakından görme fırsatı sunar. Gün batımı turları, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesidir. Tarihi ve kültürel bir rota arayanlar için Hürmüz Adası ayrı bir deneyimdir. Adanın kırmızı toprakları ve “Kızıl Plaj” olarak bilinen sahil bölgesi, benzersiz bir manzara oluşturur. Portekiz Kalesi, Hürmüz’ün yüzyıllar boyunca nasıl bir ticaret merkezi olduğunu anlatır. Adadaki tuz mağaraları ve kristal yapılar, doğa tutkunları için görülmeye değer noktalardandır. İran tarafında ise özellikle yerel halkın rağbet ettiği Hürmüz Adası pazarı, baharatlar, el sanatları ve geleneksel kumaşlarla doludur. Umman kıyısında, Musandam çevresindeki köylerde misafirperverlik kültürü güçlüdür; yerel halkın çadırlarında hurma kahvesi içmek, boğazın sessizliğini dinlemek ziyaretçilerin en çok tercih ettiği aktivitelerdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Habertürk Anasayfa