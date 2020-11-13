Hurma ve kağıda emdirilen uyuşturucuyu sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı - ANTALYA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son günlerde hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 71 hurmaya emdirilmiş metamfetamin, 75 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.Gözaltına alınan Ü.A. ve D.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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