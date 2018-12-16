Kaza, Maltepe Sahilyolu Pendik istikameti Maltepe Miting Alanı mevkiinde saat 01.10 sularında meydana geldi. Seyir halindeki araca, başka bir araç arkadan çarparak kontrolü kaybetmesine ve taklalar atmasına sebep oldu.

Çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, takla atarak hurdaya dönen araçtaki iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. DHA'nın haberine göre; takla atarak kaldırıma çarpan aracın motor parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazaya sebep olduğu iddia edilen araç sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı.



