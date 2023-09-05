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        Haberler Gündem Trafik Hurdaya dönen araçta can verdi

        Hurdaya dönen aracın sürücü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:19
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        Hurdaya dönen araçta can verdi
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        Muğla'da, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mert Gen'in (28) kullandığı otomobil, Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        İhbarın ardından kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Mert Gen'in cenazesi incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #muğla haberleri
        #BODRUM
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