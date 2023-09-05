Hurdaya dönen araçta can verdi

Hurdaya dönen aracın sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi
Muğla'da, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Gen'in (28) kullandığı otomobil, Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.
İhbarın ardından kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mert Gen'in cenazesi incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.