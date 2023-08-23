Hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla heykeller yapıyor
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla maske, hayvan heykelleri, oyuncak ve süs eşyaları tasarlıyor
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Ülkesinden 2007'de ayrılan ve uzun süredir Van'da yaşamını sürdüren Mutii, 6 yıldır Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede sanatını icra ediyor.
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Daha önce hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van kedisi heykeli yapan 3 çocuk babası Mutii, atölyesinde hurda parçalarla 100'e yakın maske, tavuk, horoz, sincap, arı, kartal, geyik gibi hayvanların heykelleri ile süs eşyaları tasarladı.
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Heykelleri satarak ailesini geçindiren Mutii, aynı zamanda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
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Mutii, heykelleri yapmak için araç tamircilerini dolaşarak hurda malzemeleri topladığını söyledi.
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Farklı eserler tasarlamayı sevdiğini anlatan Mutii, "Heykelleri yapmak için araba parçalarını hurdacılardan toplayıp burada işliyorum.
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Bazen 3-4 gün, hatta bir hafta bir heykelle ilgileniyorum. Yüz maskesinin tamamlanması için 2 bin 500 parça kullandım. Gerçekten büyük zahmet gerektiriyor" diye konuştu.
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Çalışmalarıyla geri dönüşüme de katkı sağladığını belirten Mutii, "Bu işi seviyorum. İnsan, araba, motor gibi nesnelerden oluşan 100 parça heykel yaptım.
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Kendi içinde anlamı olan birçok şey tasarladım. Toplumla ilgili bazı durumları heykelleştirdim" dedi.
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