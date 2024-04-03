Hurdacı-demirci kavgası: 1 ölü, 2 gözaltı

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Antalya'nın Serik ilçesinde hurdacı ve demirci komşu iki aile arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Şehmus Löklök (43) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle 1158 sokakta meydana geldi. Komşu iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.B.Y. (35), yanında getirdiği bıçakla Şehmus Löklök'e saldırdı.

TEK BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Löklök kalbinden aldığı tek bıçak darbesi ile yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

REKLAM Fotoğraf: DHA Löklök olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne görüldü. Ağır yaralanan Löklök, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Löklök'ün cenazesi morga konuldu. Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri cinayet şüphelisi H.B.Y. ile kardeşi C.Y.’yi gözaltına aldı. Hurdacı Şehmus Löklök ile demirci H.B.Y.'nin daha önce de aralarında tartıştıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.