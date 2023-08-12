Hurda malzemeden yaptığı deniz bisikletiyle turizme hizmet ediyor

Su üstünde durması için aparatlar ekledim. Kano kiralamak için gelenler görünümü ile deniz üstünde gidiyor hissi veren bu bisikleti tercih ediyor. Aşağı yukarı 4 bin lira masraf yaptım ve böyle bir aleti çalışır hale getirdim. Şimdi turizmin hizmetinde" dedi.